11 Ocak 2025, Cumartesi
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Başkan Erdoğan’dan net terör mesajı! "Ya silah gömecekler ya da gömülecekler"
Başkan Erdoğan AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi’nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinde 3. bir yol söz konusu değildir. Artık terör ülkemizin etrafından çekilsin istiyoruz.' dedi.