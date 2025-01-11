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Başkan Erdoğan’dan net terör mesajı! Ya silah gömecekler ya da gömülecekler

Başkan Erdoğan’dan net terör mesajı! "Ya silah gömecekler ya da gömülecekler"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.01.2025 18:55
Başkan Erdoğan AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi’nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinde 3. bir yol söz konusu değildir. Artık terör ülkemizin etrafından çekilsin istiyoruz.' dedi.
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Başkan Erdoğan’dan net terör mesajı! Ya silah gömecekler ya da gömülecekler
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