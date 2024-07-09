Başkan Erdoğan’dan NATO’da diploması trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a gitti. Peki Erdoğan'ın programında neler var? Zirvede hangi konular ele alınacak? A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN