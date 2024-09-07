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Başkan Erdoğan'dan miniklere hastane ziyareti!

Başkan Erdoğan'dan miniklere hastane ziyareti! "TOGG arabanı beğendin mi?"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 22:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Devlet Hastanesi'nde yatan çocukları ziyaret edip oyuncak dağıttı. Hasta çocuklarla yakından ilgilenen ve onlara hediyeler veren Erdoğan, bir erkek çocuğuna Togg'un oyuncağını hediye etti.
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Başkan Erdoğan’dan miniklere hastane ziyareti!
Başkan Erdoğan'dan miniklere hastane ziyareti!
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