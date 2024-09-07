Başkan Erdoğan'dan miniklere hastane ziyareti! "TOGG arabanı beğendin mi?"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Devlet Hastanesi'nde yatan çocukları ziyaret edip oyuncak dağıttı. Hasta çocuklarla yakından ilgilenen ve onlara hediyeler veren Erdoğan, bir erkek çocuğuna Togg'un oyuncağını hediye etti.

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