Başkan Erdoğan'dan kritik temas: Tunus Cumhurbaşkanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tunus Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Tunus'taki gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede ayrıca "Tunus bu sıkıntılı dönemi atlatarak yoluna devam edecek. Tunus'ta demokrasinin korunması çok kıymetli" ifadelerini kullandı. Bu temas sonrası Başkan Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile telefonda görüştü.