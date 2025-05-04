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Başkan Erdoğan’dan KKTC dönüşü flaş mesajlar

Başkan Erdoğan'dan KKTC dönüşü flaş mesajlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.05.2025 13:18
KKTC ziyaretinin ardından yurda dönen Başkan Erdoğan uçakta gazetecilere gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Marmara ve Ege'de sıklaşan depremler sonrası hükümetin kentsel dönüşüm çağrıları hakkında konuşan Erdoğan '11 ilimizi etkileyen asrın felaketi bizlere, sağlam yapılarla felaketin önüne geçmenin mümkün olduğunu göstermiştir. Yapı stoğumuzu yenilemek için elimizdeki en etkin çözüm, kentsel dönüşümdür. Kentsel dönüşüm meselesi, Türkiye için bir hayat-memat meselesidir' dedi.
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Başkan Erdoğan’dan KKTC dönüşü flaş mesajlar
Başkan Erdoğan’dan KKTC dönüşü flaş mesajlar
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