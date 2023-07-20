Başkan Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yılında dünyaya tarihi çağrı: Ada'daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin .

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yılı nedeniyle KKTC'de düzenlenen "Barış ve Özgürlük Bayramı" programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şehitlerin yazdığı destanın Kıbrıs'a huzur getirdiğini ifade ederken ""Gözünü kin ve nefret bürümüş hastalıklı bir zihniyetin neler yapabileceğini bu topraklarda gördük" ifadelerini kullandı. Diğer yandan dünyaya çağrıda bulunan Başkan Erdoğan "KKTC'yi bir an önce tanıyın. Ada'daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin" dedi. .