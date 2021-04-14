14 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Ne ülkemizde ne dünyada kadın haklarına saygıyı getirmedi

Başkan Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Ne ülkemizde ne dünyada kadın haklarına saygıyı getirmedi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.04.2021 16:30
Güncelleme:14.04.2021 16:43
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan, "Tüm insanlığın kullanımına sunacağız" dedi. Ayrıca Başkan Erdoğan Kanal İstanbul ile ilgili, "İstanbul Sözleşmesi ne ülkemizde ne dünyada kadın haklarına saygıyı getirmedi." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Başkan Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 10 vekilin fezlekesi Meclis'te
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 10 vekilin fezlekesi Meclis'te
Başkan Erdoğan gençlerle buluştu
Başkan Erdoğan gençlerle buluştu
İşte 128 milyar dolar gerçeği
İşte 128 milyar dolar gerçeği
CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin vurdumduymazlığı!
CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin vurdumduymazlığı!
Sert tepki: Bir zihniyetin vitrin isimleri!
Sert tepki: Bir zihniyetin vitrin isimleri!
Faz-3 aşaması ne zaman başlayacak?
Faz-3 aşaması ne zaman başlayacak?
İstanbul'da toplu taşıma çilesi! Vatandaş isyan etti
İstanbul'da toplu taşıma çilesi! Vatandaş isyan etti
Türk aklının başarısıdır
"Türk aklının başarısıdır"
Kısmi kapanma uzatılabilir mi?
Kısmi kapanma uzatılabilir mi?
Türkiye sayılı ülkelerden biri olmayı başardı
"Türkiye sayılı ülkelerden biri olmayı başardı"
Daha Fazla Video Göster