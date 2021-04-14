Başkan Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Ne ülkemizde ne dünyada kadın haklarına saygıyı getirmedi

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan, "Tüm insanlığın kullanımına sunacağız" dedi. Ayrıca Başkan Erdoğan Kanal İstanbul ile ilgili, "İstanbul Sözleşmesi ne ülkemizde ne dünyada kadın haklarına saygıyı getirmedi." ifadelerini kullandı.