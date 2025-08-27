27 Ağustos 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan İsrail'e net mesaj: Zalimler mutlaka kaybedecek
Başkan Erdoğan’dan İsrail’e net mesaj: Zalimler mutlaka kaybedecek

Başkan Erdoğan'dan İsrail'e net mesaj: Zalimler mutlaka kaybedecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.08.2025 20:11
Güncelleme:27.08.2025 20:11
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada önemli mesjlar verdi. Başkan Erdoğan İşgalci İsrail'e net mesaj vererek "Kendilerini dev aynasında gören zalimler mutlaka kaybedecek rezil olup gideceklerdir.Her gün kameralar önünde kalleş kurşunların ve bombaların hedefi olan Filistinli kardeşlerimizin hesabı eninde sonunda sorulacaktır." dedi.
Başkan Erdoğan’dan İsrail’e net mesaj: Zalimler mutlaka kaybedecek
Başkan Erdoğan: Zalimler mutlaka kaybedecek
Başkan Erdoğan: Zalimler mutlaka kaybedecek
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Çelik Kubbe’yi envantere alıyoruz
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Çelik Kubbe'yi envantere alıyoruz
Dünyada bu sisteme sahip başka bir ülke yok
“Dünyada bu sisteme sahip başka bir ülke yok”
Katil Netanyahu’ya sert tepki!
Katil Netanyahu’ya sert tepki!
İzmir’deki kentsel dönüşüm yılan hikayesine döndü!
İzmir'deki kentsel dönüşüm yılan hikayesine döndü!
Aselsan Çelik Kubbe teslimatını bugün yapacak!
Aselsan Çelik Kubbe teslimatını bugün yapacak!
Tarihi bir fırsat ortaya çıkmıştır
"Tarihi bir fırsat ortaya çıkmıştır"
İzmir’in kronikleşen sorunu: Çöp!
İzmir'in kronikleşen sorunu: Çöp!
CHP’nin olağanüstü ısrarı sürüyor!
CHP’nin "olağanüstü" ısrarı sürüyor!
Türkiye ve Mısır otonom İHA üretecek!
Türkiye ve Mısır otonom İHA üretecek!
CHP’de eylül sancısı!
CHP’de eylül sancısı!
Çelik Kubbe için kritik gün
Çelik Kubbe için kritik gün
Daha Fazla Video Göster