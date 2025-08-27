Başkan Erdoğan’dan İsrail’e net mesaj: Zalimler mutlaka kaybedecek

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada önemli mesjlar verdi. Başkan Erdoğan İşgalci İsrail'e net mesaj vererek "Kendilerini dev aynasında gören zalimler mutlaka kaybedecek rezil olup gideceklerdir.Her gün kameralar önünde kalleş kurşunların ve bombaların hedefi olan Filistinli kardeşlerimizin hesabı eninde sonunda sorulacaktır." dedi.