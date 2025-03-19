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Başkan Erdoğan’dan iftar sofrasında çiftçilere müjde: 1 milyar dolar hibe 18,5 milyar TL destek kalkınma desteği

Başkan Erdoğan'dan iftar sofrasında çiftçilere müjde: 1 milyar dolar hibe 18,5 milyar TL destek kalkınma desteği

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.03.2025 20:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Sergi Salonunda düzenlenen çiftçiler ile iftar programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan 'Önümüze çıkan engellere takılmadan şahsımı ve hükümetimizi hedef alan saldırlara teslim olmadan gayret gösteriyoruz. ' dedi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin tarımdaki başarısına vurgu yaparak 'Tarım bitti' iftirası atılan Türkiye tarımsal hasılada bugün Avrupa'da lider, dünyada ise 8. sırada. ' şeklinde konuştu. Ramazan fırsatçılarına geçit verilmeyeceğini belirten Başkan Erdoğan 'Ramazan öncesi fırsatçılara meydanın boş olmadığını göstermek için fahiş fiyat mücadelemiz hız kesmeden sürüyor.' mesajını verdi. Erdoğan, çiftçilere 18.5 milyar TL'li destek verileceğini belirterek 'Çiftçilere 37 milyar dolarlık hibe vereceğiz' dedi.
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Başkan Erdoğan’dan iftar sofrasında çiftçilere müjde: 1 milyar dolar hibe 18,5 milyar TL destek kalkınma desteği
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