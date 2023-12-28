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Başkan Erdoğan'dan hastane ziyareti

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 14:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak ve eski AK Parti milletvekili Halil Özcan'ı hastanede ziyaret etti.
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