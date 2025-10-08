Başkan Erdoğan’dan grup toplantısında flaş mesajlar: Sabotajlara karşı dikkatli ve temkinliyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Mısır'daki barış görüşmelerinden güzel bir haber beklediklerini söylerken başkanti doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulacağının altını çizdi. Başkan Erdoğan İsrail'in Gazze'deki katliamına ilişkin de konuşurken "Kanla varılacak bir yer olmadığını anlamalılar" ifadelerini kullandı. Belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarının üzerine gidilmesi gerektiğini de söyleyen Başkan Erdoğan binlerce liranın peşkeş çekildiğinin altını çizdi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de yüklenirken Özel'i "kukla genel başkan" olarak tanımladı. Erdoğan ayrıca "Kendisine verilen koordinatlrarın dışına çıkamıyor" diyerek Özel'i eleştirdi. Sivil anayasaya ilişkin de konuşan Başkan Erdoğan "Milli bir mesele olarak önümüzde duruyor. Milletimizin en büyük özlemi" dedi.

