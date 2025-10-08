08 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan grup toplantısında flaş mesajlar: Sabotajlara karşı dikkatli ve temkinliyiz
Başkan Erdoğan’dan grup toplantısında flaş mesajlar: Sabotajlara karşı dikkatli ve temkinliyiz

Başkan Erdoğan'dan grup toplantısında flaş mesajlar: Sabotajlara karşı dikkatli ve temkinliyiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.10.2025 13:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Mısır'daki barış görüşmelerinden güzel bir haber beklediklerini söylerken başkanti doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulacağının altını çizdi. Başkan Erdoğan İsrail'in Gazze'deki katliamına ilişkin de konuşurken "Kanla varılacak bir yer olmadığını anlamalılar" ifadelerini kullandı. Belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarının üzerine gidilmesi gerektiğini de söyleyen Başkan Erdoğan binlerce liranın peşkeş çekildiğinin altını çizdi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de yüklenirken Özel'i "kukla genel başkan" olarak tanımladı. Erdoğan ayrıca "Kendisine verilen koordinatlrarın dışına çıkamıyor" diyerek Özel'i eleştirdi. Sivil anayasaya ilişkin de konuşan Başkan Erdoğan "Milli bir mesele olarak önümüzde duruyor. Milletimizin en büyük özlemi" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan grup toplantısında flaş mesajlar: Sabotajlara karşı dikkatli ve temkinliyiz
İşte AK Parti’ye yeni geçen belediye başkanları
İşte AK Parti’ye yeni geçen belediye başkanları
Başkan Erdoğan’dan flaş mesajlar
Başkan Erdoğan'dan flaş mesajlar
Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi
Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi
Linç korosu CHP’nin eseridir
"Linç korosu CHP'nin eseridir"
Sivil anayasa irademiz baki
"Sivil anayasa irademiz baki"
Özgür Özel’e sert sözler: Kukla genel başkan...
Özgür Özel'e sert sözler: Kukla genel başkan...
Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin kurulacak
"Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin kurulacak"
A Haber aktivistlerin getirileceği limanda
A Haber aktivistlerin getirileceği limanda
Kredi kart borçları da yapılandırılacak!
Kredi kart borçları da yapılandırılacak!
Gazze’de barış süreci: Hamas ile temastayız
Gazze'de barış süreci: Hamas ile temastayız
Türkiye ABD’den F-35 alacak mı?
Türkiye ABD'den F-35 alacak mı?
Hamas’ın barış adımı! Başkan Erdoğan: Trump ricada bulundu
Hamas'ın barış adımı! Başkan Erdoğan: Trump ricada bulundu
Daha Fazla Video Göster