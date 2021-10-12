12 Ekim 2021, Salı
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Başkan Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde önemli açıklamalar! Kritik Afganistan mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamalarında, "Afgan halkı ile güçlü bir dayanışma sergilemeliyiz. Türkiye yeni bir göç yükünü karşılayamaz" ifadelerine yer verdi. Erdoğan, "G20 bünyesinde bir çalışma grubu kurulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz." dedi.