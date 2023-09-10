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Başkan Erdoğan’dan G20 Liderler Zirvesi’nin ardından tarihi mesajlar: İslamofobi karşısında 3 maymun oynanıyor

A Haber
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Giriş: 10.09.2023 13:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında her iki tarafı da masada topladığına dikkat çekerken, tahıl krizinin çözümü konusuna da değindi. Erdoğan, mülteci krizi ile ilgili de konuştu. Başkan Erdoğan, "Yerinden edilenlerin ülkelerine dönüşü sağlanmalı. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz." dedi. Batı'da artan İslamofobi'ye de tepki gösteren Erdoğan, "Sözde demokrat ülkeler 3 maymunu oynamaktadır." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin açıkladığı Orta Vadeli Program'a uluslararası yatırımcılar tarafından ilgi gösterildiğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Uluslararası yatırım artacak." dedi.
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