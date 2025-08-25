Başkan Erdoğan'dan "fırsatçılara" net mesaj: Halkın kaynaklarını sömürenler için deniz bitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla kabine toplantısını bugün Bitlis’in Ahlat ilçesinde gerçekleştirdi. Sona eren Kabine sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor. İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Başkan Erdoğan 'İsrail Gazze'de hastane vurdu. Netanyahu cani saldırılarına devam ediyor. İsrail 5'i gazeteci 20 kişiyi şehit etti' dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN