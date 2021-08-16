16 Ağustos 2021, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan fabrika ve altyapıların açılış töreninde önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ASO 2. OSB 26 Yeni Fabrika ve Altyapıların Açılış Töreni (Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi) açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ekonomide yılın ikinci çeyreğinde ciddi büyüme beklediklerini söyledi. Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde yeşil ekonominin gerisinde kalmamak için ilave tedbirleri hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.