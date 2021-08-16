16 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan fabrika ve altyapıların açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan fabrika ve altyapıların açılış töreninde önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2021 15:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ASO 2. OSB 26 Yeni Fabrika ve Altyapıların Açılış Töreni (Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi) açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ekonomide yılın ikinci çeyreğinde ciddi büyüme beklediklerini söyledi. Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde yeşil ekonominin gerisinde kalmamak için ilave tedbirleri hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan’dan büyüme mesajı
Başkan Erdoğan'dan büyüme mesajı
Uyuşturucu şebekesi çökertildi! Tam 4,3 ton...
Uyuşturucu şebekesi çökertildi! Tam 4,3 ton...
Okullar hangi tedbirlerle açılacak?
Okullar hangi tedbirlerle açılacak?
Ankara’nın yol haritası ne olacak?
Ankara'nın yol haritası ne olacak?
Kuzey Irak’ta 3 asker şehit
Kuzey Irak’ta 3 asker şehit
MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit
MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit
Ormanlar yanarken CHP’li Başkan gezi planı yaptı
Ormanlar yanarken CHP'li Başkan gezi planı yaptı
THY Afganistan seferlerinin tamamını iptal etti
THY Afganistan seferlerinin tamamını iptal etti
THY’den flaş Afganistan kararı
THY'den flaş Afganistan kararı
Aşılamada yeni kararlar | 4. Doz aşılar tanımlandı
Aşılamada yeni kararlar | 4. Doz aşılar tanımlandı
Ölçer Apartmanı’ndan 2 vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı
Ölçer Apartmanı’ndan 2 vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı
Sel felaketinden acı haber: Can kaybı 70’e yükseldi
Sel felaketinden acı haber: Can kaybı 70'e yükseldi
Daha Fazla Video Göster