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Başkan Erdoğan'dan dünyaya Srebrenitsa Soykırımı mesajı: Benzer vahşet Gazze'de...

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 12:40
Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yılı nedeniyle bir video mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan, "Benzer mezalim yaşanmaması için Srebrenitsa'yı unutmayacağız. Srebrenitsa'daki vahşetin benzeri Gazze'de." ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan’dan Srebrenitsa mesajı
Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı
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