03 Şubat 2024, Cumartesi
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Başkan Erdoğan’dan deprem konut sahiplerine anahtar teslimi!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinin ardından ilk etapta inşa edilen deprem konutlarının teslimi yapıldı. İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da gerçekleştirildi. Diğer yandan Başkan Erdoğan evlerin anahtarlarını hak sahiplerine teslim etti