Başkan Erdoğan’dan D-8 Zirvesi’nde önemli açıklamalar: Terörden arındırılmış Suriye beklentimiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı'nın 11. Zirve Toplantısı kapsamında resmi ziyaret gerçekleştirmek için Mısır'a gitti. Kritik zirvede mevkidaşlarıyla başta Suriye ve Filistin olmak üzere bölgedeki son gelişmeleri masaya yatıracak olan Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan küresel kurumlara tepki gösterirken bu örgütlerin sorumluluklarını yerine getirmediğinin altını çizdi. Küresel barışa ihtiyaç olduğunu ifade eden Erdoğan "Teşkilatımızı büyütmek suretiyle yeni üye ve ortaklara kapımız açık" dedi. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin beklentisinin terörden arındırılmış bir Suriye olduğunu da vurguladı..

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