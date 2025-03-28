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Başkan Erdoğan’dan CHP’nin boykot çağrısına tepki!

Başkan Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına tepki!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.03.2025 21:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9. Milli İrade iftarında yaptığı açıklamada, "Aziz kardeşlerim İstanbul merkezli yolsuzluk ve terör soruşturması sonrasında yaşanan olayları bu fotoğraftan bağımsız değerlendiremeyiz. CHP Genel Başkanı'nın yaptığı sorumsuz boykot çağrılarıyla, isim vererek yerli ve milli markaları tehdit etmesini yine bundan ayrı göremeyiz. İşte sizler de takip ettiniz. Bir haftadır yolsuzluğu örtmek, hırsızlığı gizlemek, soygunu perdelemek, sahtekarlığı savunmak adına her şeyi yaptılar. Marjinal sol örgütleri öne sürmekten, gençlerin arkasına saklanmaya, ecdat mirası camilerimize terbiyesizlik yapmaktan, güvenlik güçlerimize hakaret edilmesine kadar her türlü kepazelik sergilendi." ifadelerini kullandı.
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