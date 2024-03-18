18 Mart 2024, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü için mesaj: Çanakkale'de elde edilen eşsiz başarı direniş ruhuna ilham verdi
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Başkan Erdoğan "Çanakkale'de elde edilen eşsiz başarı, istiklal harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham vermiştir." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...