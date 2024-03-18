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Başkan Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü için mesaj: Çanakkale'de elde edilen eşsiz başarı direniş ruhuna ilham verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 11:23
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Başkan Erdoğan "Çanakkale'de elde edilen eşsiz başarı, istiklal harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham vermiştir." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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Çanakkale Zaferi’nin 109. Yıl Dönümü için mesaj!
Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü için mesaj!
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