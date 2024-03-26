Başkan Erdoğan'dan Belçika'da PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan Tapmaz'a geçmiş olsun telefonu!

Başkan Erdoğan, Belçika'da PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan Efe Tapmaz'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaralı gençten olaya ilişkin de bilgi alan Erdoğan, "Bunlar ahlaksız, bunlar adi, bunlar alçak." dedi.

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