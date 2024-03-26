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Başkan Erdoğan'dan Belçika'da PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan Tapmaz'a geçmiş olsun telefonu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.03.2024 20:24
Başkan Erdoğan, Belçika'da PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan Efe Tapmaz'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaralı gençten olaya ilişkin de bilgi alan Erdoğan, "Bunlar ahlaksız, bunlar adi, bunlar alçak." dedi.
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