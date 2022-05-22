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Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

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Giriş: 22.05.2022 11:17
Adana'dan Konya'ya giden içinde Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs Niğde Ulukışla Otoyolu'nda şarampole devrildi. Kaza sonucu, 3 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi de yaralandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan başsağlığı mesajında bulundu.
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