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Başkan Erdoğan’dan BAE’ye taziye ziyareti! İşte ilk fotoğraflar

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Giriş: 17.05.2022 16:06
Başan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin önceki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Erdoğan Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la ikili görüşme gerçekleştirdi. İşte görüntüler...
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