Başkan Erdoğan'dan Ayda Bebek'e ziyaret

İzmir'deki programına devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, büyük depremde göçük altından 91 saat sonra kurtarılan Ayda Bebek'i ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de yaşanan depremde 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan Ayda Bebek'i ile görüştü.

NE OLMUŞTU?

Depremin mucize sembolü olan Ayda bebekten sevindiren haber. İzmir'deki depremde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavisinin ardından taburcu edildi. Cuma günü öğle saatlerinde İzmir'de meydana gelen depremin ardından bir mucize gerçekleşmişti. Depremden tam 91 saat sonra Bornova'daki Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan Ayda Gezgin, tüm ülkenin umudu olmuştu.

6.6'lık İzmir depreminde Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanının enkazında kalmasının 91. saatinde kurtarma ekipleri tarafından enkazdan sağlıklı bir şekilde kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden taburcu edildi. Babası Uğur Gezgin'in kucağında hastaneden çıkarılan minik Ayda, bindirildiği araçla hastaneden ayrıldı.