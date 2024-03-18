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Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 17:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Cumhuriyet Kulesi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan bazı partilerin kendilerine kaybettirmek için çalıştığını ifade ederken "Bizim paçamızda ne işiniz var?" dedi. Erdoğan diğer yandan CHP'de yaşanan 'paradan kuleler' skandalına değinirken "Başka partide olsa yer gök yıkılırdı" ifadelerini kullandı. DEM ile CHP ittifakına da değinen Erdoğan "Birbirlerine destek için takla atıyorlar" yorumunu yaptı.
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