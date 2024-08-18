18 Ağustos 2024, Pazar
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Başkan Erdoğan'dan AK Partili İlçe Başkanının vefatına ilişkin taziye mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı, yol ve dava arkadaşımız Yavuz Selim Tuncer’in vefatından büyük üzüntü duydum.Yavuz Selim kardeşime Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına, Ümraniyeli hemşehrilerime, AK Parti’mize başsağlığı diliyorum." dedi.