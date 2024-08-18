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Başkan Erdoğan'dan AK Partili İlçe Başkanının vefatına ilişkin taziye mesajı

Başkan Erdoğan'dan AK Partili İlçe Başkanının vefatına ilişkin taziye mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.08.2024 19:04
Güncelleme:18.08.2024 19:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı, yol ve dava arkadaşımız Yavuz Selim Tuncer’in vefatından büyük üzüntü duydum.Yavuz Selim kardeşime Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına, Ümraniyeli hemşehrilerime, AK Parti’mize başsağlığı diliyorum." dedi.
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