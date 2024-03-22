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Başkan Erdoğan'dan 31 Mart öncesi net mesaj: Çalışan ve emeklilerimizin sıkıntılarını çözmek boynumuzun borcudur

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 15:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Karabük Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki miting törenine katıldı. Başkan Erdoğan mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Boynumuzun borcudur" diyerek çalışan ve emeklilerin yaşadığı sıkıntıları çözeceklerini ifade etti. Yıl sonu enflasyonun düşeceğini de belirten Erdoğan, "Refah kayıplarını telafi edeceğiz." dedi.
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