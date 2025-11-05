Başkan Erdoğan'dan "2026 yılı bütçe kanunu teklifi" açıklaması

05 Kasım 2025, Çarşamba

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "2026 bütçe teklifini Meclis'imize sunduk. Siyasi istikrarımızın ve kurumsal sürekliliğimizin gösteresidir. Fiziki altyapısının güçlendirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması bu bütçenin temel sütunlarını teşkil ediyor. Dezenflasyon sürecini desteklemeyi planlıyoruz. 2026 yılı bütçesinde giderlerin 18 trilyon 929 milyar lira gelirlerin ise 16 trilyon 216 milyar lira olacağını hesaplıyoruz." ifadelerini kullandı.
