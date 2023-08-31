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Başkan Erdoğan'dan 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılış programında önemli açıklamalar

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Giriş: 31.08.2023 22:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılış porgramında önemli açıklamalarda bulundu.
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Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
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