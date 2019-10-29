Başkan Erdoğan'a Anıtkabir'de sevgi seli: Türkiye seninle gurur duyuyor |Video

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan törenin ardından Misak-i Milli kulesinden ayrılırken Anıtkabir avlusunda toplanan vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Erdoğan, vatandaşların "Türkiye seninle gurur duyuyor. Dik dur eğilme bu millet seninle..." tezahüratlarına eliyle selamlayarak karşılık verdi. İşte o anlar...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ilk tören Anıtkabir'de yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Başkan Erdoğan törenin ardından Misak-i Milli kulesinden ayrılırken Anıtkabir avlusunda toplanan vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Erdoğan, vatandaşların "Türkiye seninle gurur duyuyor. Dik dur eğilme bu millet seninle..." tezahüratlarına eliyle selamlayarak karşılık verdi. İşte o anlar...