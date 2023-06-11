Başkan Erdoğan Zayed Al Nahyan’la görüştü

Başkan Erdoğan'ın, bir diğer misafiri ise Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'dı. İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki görüşmede Nahyan, Erdoğan ile birlikte bir süre Togg'u inceledi. Al Nahyan ve Selçuk Bayraktar arasında da ilginç bir diyalog yaşandı.