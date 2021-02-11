12 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli ikinci doz aşısını yaptırdı

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli ikinci doz aşısını yaptırdı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.02.2021 21:35
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdığını duyurdu. Öte yandan sabah saatlerinde MHP lideri Devlet Bahçeli de, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Detayları A Haber Muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama sürecinde ikinci doz uygulaması bugün başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI AŞILAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Merhaba sevgili kardeşim, ben de ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Kalın sağlıcakla..." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın yanı sıra 28 günlük bekleme süresi dolan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

İşte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklaması:

"Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sosyal medya teröre zemin mi hazırlıyor?
Sosyal medya teröre zemin mi hazırlıyor?
CHP'de muhalifler nasıl susturuldu?
CHP'de muhalifler nasıl susturuldu?
İlk kez duyurdu! Flaş “Yazıcıoğlu” açıklaması
İlk kez duyurdu! Flaş “Yazıcıoğlu” açıklaması
Başkan Erdoğan baba ocağı Güneysu'da...
Başkan Erdoğan baba ocağı Güneysu'da...
Bakan Koca'dan aşı duyurusu
Bakan Koca'dan aşı duyurusu
Canlı yayında duyurdu: Yakında yeni operasyonlar başlayacak
Canlı yayında duyurdu: Yakında yeni operasyonlar başlayacak
1987 kışı mı geliyor?
1987 kışı mı geliyor?
Birbirlerine girdiler! FETÖ paramparça...
Birbirlerine girdiler! FETÖ paramparça...
Başkan Erdoğan ve Bahçeli ikinci doz aşısını yaptırdı
Başkan Erdoğan ve Bahçeli ikinci doz aşısını yaptırdı
7 bin CHP’li İnce'nin partisine...
7 bin CHP’li İnce'nin partisine...
Başkan Erdoğan hafta sonu Karadeniz’de!
Başkan Erdoğan hafta sonu Karadeniz’de!
Berberoğlu yeniden milletvekili
Berberoğlu yeniden milletvekili
Daha Fazla Video Göster