Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli ikinci doz aşısını yaptırdı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdığını duyurdu. Öte yandan sabah saatlerinde MHP lideri Devlet Bahçeli de, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Detayları A Haber Muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama sürecinde ikinci doz uygulaması bugün başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI AŞILAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Merhaba sevgili kardeşim, ben de ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Kalın sağlıcakla..." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın yanı sıra 28 günlük bekleme süresi dolan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

İşte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklaması:

"Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum."