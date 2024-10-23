Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin mesajlarının kodları neler? A Haber'de anlattılar

Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamaları milat mı? 22 Ekim Türk siyaseti için artık bir dönüm noktası mı? Hukukçu Prof. Dr. Selami Kuran ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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