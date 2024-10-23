23 Ekim 2024, Çarşamba
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin mesajlarının kodları neler? A Haber'de anlattılar

Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin mesajlarının kodları neler? A Haber'de anlattılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2024 10:46
Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamaları milat mı? 22 Ekim Türk siyaseti için artık bir dönüm noktası mı? Hukukçu Prof. Dr. Selami Kuran ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
O hastanede çalışan hemşir konuştu!
O hastanede çalışan hemşir konuştu!
Tarihi mesajların kodları
Tarihi mesajların kodları
PKK’nın Rusya yapılanmasına operasyon
PKK’nın Rusya yapılanmasına operasyon
Başkan Erdoğan Kazan’a gidiyor
Başkan Erdoğan Kazan'a gidiyor
A Haber Narin’in ailesini iddianameyi sordu! İşte çarpıcı detaylar
A Haber Narin'in ailesini iddianameyi sordu! İşte çarpıcı detaylar
Erdoğan – Putin bugün Kazan’da görüşecek
Erdoğan – Putin bugün Kazan’da görüşecek
Soruşturma derinleşerek devam ediyor
Soruşturma derinleşerek devam ediyor
Bebek ölümleri için komisyon kuruldu!
Bebek ölümleri için komisyon kuruldu!
FETÖ’ye sosyal medyada ağır darbe!
FETÖ’ye sosyal medyada ağır darbe!
Saldırıların gölgesinde Beyrut’ta hayat!
Saldırıların gölgesinde Beyrut’ta hayat!
Safiyuddin’in öldüğü iddia edildi
Safiyuddin'in öldüğü iddia edildi
Kanlı işbirlikçiler bir araya geldi!
Kanlı işbirlikçiler bir araya geldi!
Daha Fazla Video Göster