Başkan Erdoğan: “Ülke yönetmeyi şehir yöneterek öğretti”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Medeniyetimizde Şehir ve Mekan” temalı Şehircilik Zirvesi ile Kentkırım Sergisi’nin açılışında konuştu. Erdoğan, “Ecdat, ülke yönetme stajının bir şehri yönetmekten geçtiğini uygulamalı olarak göstermiştir,” dedi. Türk-İslam mimarisinin köklü mirasına dikkat çeken Erdoğan, “Mimar Sinan hüdayinabit değildir, kolektif bir şuurun eseridir,” ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, “Şehircilikte karşılaştığımız açmazları iyi değerlendirmeli, mimarimizi yeniden millî üslupla buluşturmalıyız,” çağrısında bulundu.

