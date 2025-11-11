11 Kasım 2025, Salı

Başkan Erdoğan: Ülke yönetmeyi şehir yöneterek öğretti

Başkan Erdoğan: “Ülke yönetmeyi şehir yöneterek öğretti”

Giriş: 11.11.2025 16:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Medeniyetimizde Şehir ve Mekan” temalı Şehircilik Zirvesi ile Kentkırım Sergisi’nin açılışında konuştu. Erdoğan, “Ecdat, ülke yönetme stajının bir şehri yönetmekten geçtiğini uygulamalı olarak göstermiştir,” dedi. Türk-İslam mimarisinin köklü mirasına dikkat çeken Erdoğan, “Mimar Sinan hüdayinabit değildir, kolektif bir şuurun eseridir,” ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, “Şehircilikte karşılaştığımız açmazları iyi değerlendirmeli, mimarimizi yeniden millî üslupla buluşturmalıyız,” çağrısında bulundu.
