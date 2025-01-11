11 Ocak 2025, Cumartesi
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Başkan Erdoğan: Terörle siyaset yan yana olmaz!
On yıllardır bizi bölmek istediler. Bunun için terör örgütlerini devreye aldılar. Bu kirli oyunun raf ömrü tükendi. Ya namlusu Türkiye'ye dönük silahlar gömülecek ya da silah tutanlar gömülecek üçüncü bir yol yok. Siyasi partiler arasında çok elverişli bir atmosfer oluştu. Terörden medet umanlar neden rahatsız oluyor..