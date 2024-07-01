Başkan Erdoğan temmuzda 4 ülke ve KKTC’ye gidecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında yoğun diplomasi programı yürütecek. Hafta içi Astana'ya gidecek olan Erdoğan, hafta sonunu da Şuşa'da karşılayacak. Ay içinde Amerika, İngiltere ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN