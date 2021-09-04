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Başkan Erdoğan tarafından Rize merkezdeki kentsel dönüşümün temeli atıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.09.2021 14:36
Güncelleme:04.09.2021 14:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Salarha Tüneli Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada “Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesi”nin de temelini tünel açılışıyla birlikte yapacaklarını kaydetti. Erdoğan, “Rize'miz için büyük öneme sahip bir başka proje olan Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesinin de temel temelini atıyoruz. Kentsel dönüşüm projemizin şimdiden şehrimize ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.” Dedi.
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