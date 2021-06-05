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Başkan Erdoğan, "Talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız."

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2021 15:51
Güncelleme:05.06.2021 16:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar yapıyor. Marmara'yı saran deniz salyasıyla ilgili güzel bir haber verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a talimatı verdiğini belirten Erdoğan, "Benim korkum. Karadeniz'e yayılır. Hiç gecikmeden bu adımı atmamız lazım. Başta Marmara olmak üzere, bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız." dedi.
Başkan Erdoğan, Talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız.
Başkan Erdoğan, "Talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız."
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