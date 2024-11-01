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Başkan Erdoğan Sudani'yi kabul etti! Görüşmeye Bakan Fidan da katıldı

Başkan Erdoğan Sudani'yi kabul etti! Görüşmeye Bakan Fidan da katıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 17:55
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti. İkili arasındaki görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. İletişim Başkanlığı kritik görüşmeye dair yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudani'yi kabulünde, Irak hükümetinin PKK/KCK terör örgütü ile mücadeleye ilişkin attığı olumlu adımların Türkiye'yi memnun ettiğini belirtti." ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ
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