01 Kasım 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Kuruluş Osman
- Bir Gece Masalı
- Karadut
- Holding
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Başkan Erdoğan Sudani'yi kabul etti! Görüşmeye Bakan Fidan da katıldı
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti. İkili arasındaki görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. İletişim Başkanlığı kritik görüşmeye dair yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudani'yi kabulünde, Irak hükümetinin PKK/KCK terör örgütü ile mücadeleye ilişkin attığı olumlu adımların Türkiye'yi memnun ettiğini belirtti." ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ