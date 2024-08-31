Başkan Erdoğan Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı'na katıldı! "100 ülkeye ihracat yaptık"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda 2024-2025 su ürünleri av sezonunun açılışına katıldı. Başkan Erdoğan burada Türkiye'nin geçtiğimiz yıl yaklaşık 100 ülkeye su ürünleri ihracatı yaptığını söyledi. Erdoğan 1.7 milyar dolarlık kazanç sağlandığını ifade etti.

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