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Başkan Erdoğan Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı'na katıldı!

Başkan Erdoğan Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı'na katıldı! "100 ülkeye ihracat yaptık"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 21:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda 2024-2025 su ürünleri av sezonunun açılışına katıldı. Başkan Erdoğan burada Türkiye'nin geçtiğimiz yıl yaklaşık 100 ülkeye su ürünleri ihracatı yaptığını söyledi. Erdoğan 1.7 milyar dolarlık kazanç sağlandığını ifade etti.
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