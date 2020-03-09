Başkan Erdoğan - Stoltenberg görüşmesinde güldüren anlar!

Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Stoltenberg kameralar karşısına geçip gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Stoltenberg ayağa kalktı bu esnada NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Başkan Erdoğan'ın elini sıkmak için hamlede bulundu. Başkan Erdoğan'ın elini geri çekip gülümseyerek ''korona'' demesi, salondakileri ve Stoltenberg'i gülümsetti. İşte o anlar...