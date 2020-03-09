09 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
09.03.2020

Başkan Erdoğan - Stoltenberg görüşmesinde güldüren anlar!

Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Stoltenberg kameralar karşısına geçip gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Stoltenberg ayağa kalktı bu esnada NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Başkan Erdoğan'ın elini sıkmak için hamlede bulundu. Başkan Erdoğan'ın elini geri çekip gülümseyerek ''korona'' demesi, salondakileri ve Stoltenberg'i gülümsetti. İşte o anlar...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başkan Erdoğan - Stoltenberg görüşmesinde güldüren anlar!
Başkan Erdoğan - Stoltenberg görüşmesinde güldüren anlar!
Başkan Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine uyarı
Başkan Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine uyarı
Başkan Erdoğan Belçika'da halka seslendi
Başkan Erdoğan Belçika'da halka seslendi
İBB'de skandal görüntüler!
İBB'de skandal görüntüler!
TBMM'den sonra İBB Meclisi de karıştı!
TBMM'den sonra İBB Meclisi de karıştı!
Erdoğan'ın sözünü ettiği küçük kızın babası konuştu
Erdoğan'ın sözünü ettiği küçük kızın babası konuştu
Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması!
Bakan Koca'dan "koronavirüs" açıklaması!
Esad rejimi ateşkesi ihlal etti
Esad rejimi ateşkesi ihlal etti
FETÖ'nün astsubay mahrem yapılanmasını deşifre etti
FETÖ'nün astsubay mahrem yapılanmasını deşifre etti
Tel Rıfat'ta PKK'ya büyük darbe
Tel Rıfat'ta PKK'ya büyük darbe
Türk polisi ile BM askerleri arasında gerginlik!
Türk polisi ile BM askerleri arasında gerginlik!
Başkan Erdoğan'dan Brüksel'e kritik ziyaret!
Başkan Erdoğan'dan Brüksel'e kritik ziyaret!
Daha Fazla Video Göster