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Başkan Erdoğan Sincik'te!

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Giriş: 08.02.2024 18:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, "Sincik-Malatya karayolu projelendirildi en kısa zamanda burayı da yapacağız. Bakanım burada kendisine talimatı verdim." dedi.
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