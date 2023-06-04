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Başkan Erdoğan sevgisi bu kez suyun altına taşındı! “Yine Reis Yeniden Reis”

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Giriş: 04.06.2023 23:21
Türkiye’den yükselen ve dünyada yankılanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan sevgisi bu kez suyun altına “Yine Reis Yeniden Reis” sloganıyla taşındı. Sosyal medyadan hızla yayılan muazzam görüntü büyük beğeni topladı.
Erdoğan sevgisi bu kez suyun altına taşındı
Erdoğan sevgisi bu kez suyun altına taşındı
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