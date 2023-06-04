04 Haziran 2023, Pazar
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Başkan Erdoğan sevgisi bu kez suyun altına taşındı! “Yine Reis Yeniden Reis”
Türkiye’den yükselen ve dünyada yankılanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan sevgisi bu kez suyun altına “Yine Reis Yeniden Reis” sloganıyla taşındı. Sosyal medyadan hızla yayılan muazzam görüntü büyük beğeni topladı.