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Başkan Erdoğan Senegal'de | Erdoğan Dakar Büyükelçiliği yeni binasının açılışına katıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.02.2022 15:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Dakar Büyükelçiliği kançılarya binasının açılış törenine katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan "Senegal bizim Afrika ile buluşmamızın ilk adresi oldu. Afrika ülkeleriyle bağlarımızı güçlendiriyor ilişkilerimizi bir adım öteye taşıyoruz. İkili ilişkilerimizin güçlendirilmesine yönelik ortak siyasi irade inşallah bir milyar dolara ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.
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