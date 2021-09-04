Başkan Erdoğan Rize'de! Saat 13:30'da Salarha Tüneli'nin açılışını yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Rize'deki temaslarının ardından geceyi Güneysu'daki baba ocağında geçirdi. Bugün de Salarha Tüneli’ni açacak. Rize kent merkezi ile Salarha Vadisi'ni kavuşturan Salarha Tüneli ve bağlantı yollarının yapılmasıyla Rize Güney Çevre Yolu ile Küçükçayır il yolu arasındaki bağlantı sağlanarak 70 yıllık hayal gerçekleşti. Rize'nin kuzey ve güneyini en yakın istikamette birleştiren yaklaşık 3 bin metre uzunluğundaki çift tüp Salarha Tüneli ile mevcut güzergah 8,75 kilometre kısalacak. Rize'den detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım son durumu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN