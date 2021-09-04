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Başkan Erdoğan Rize'de net konuştu: Asla müsaade etmeyeceğiz

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.09.2021 15:03
Rize'de Salarha Tüneli Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Geçmişte şahit olduğumuz rant hırsına, cehalete, bencilliğe dayalı hoyratlıkların tekrar yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Unutmayınız başka Rize yok, başka Karadeniz yok, başka Türkiye’de yok!" dedi.
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