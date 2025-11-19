Kasım ayı Akrep Yeni Ayı tarih ve saat bilgisi: Etkileri neler olacak?

YENİ AY GÖRÜNCE OKUNACAK DUA

Hilâl görülünce üç kez tekbir ("Allâh'u Ekber") ve tehlilden ("Lâ ilâhe illallâh") sonra üç kez şöyle demeli: Sonra da: şöyle dua etmelidir.

"Hilâle hayrin ve rüşdin! Amentü billâhillezî halekake. (3 kere)

Elhamdü lillâhillezî zehebe bişehrin keza ve cae bişehrin keza. (Ebu Davud)

Allahümme ahlilhü aleyna bil-emal ve'l-imani vesselâmeti vesselam."

Anlamı: "Ey hayır ve salah hilâli? Seni yaratan Allahü Teâlâ'ya iman ettim. Şu ayı götürüp bu ayı getiren Yüce Allah'a hamd olsun, Allah'ım! Bu ayı bizlere emniyetle, imanla, selâmet ve selâmla bulundur."