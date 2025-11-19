Viral Galeri Viral Liste Kasım ayı Akrep Yeni Ayı tarih ve saat bilgisi: Etkileri neler olacak?

Kasım ayı Akrep Yeni Ayı tarih ve saat bilgisi: Etkileri neler olacak?

Astrolojiyle ilgilenenlerin gözü bu hafta Akrep burcunun 28 derecesinde gerçekleşecek Yeni Ay'a çevrildi. Yeni Ay yaklaşırken hem burçlara olası etkileri hem de tam zamanına ilişkin hesaplamalar merak konusu haline geldi. Uzmanların değerlendirmeleri art arda gelirken, birçok kişi 'Akrep burcundaki Yeni Ay ne zaman ve hangi saatte ortaya çıkacak?' sorusuna yanıt arıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.11.2025 08:06
Kasım ayında gökyüzünde etkili olacak Yeni Ay, özellikle Akrep burcunda gerçekleşecek olması nedeniyle astroloji meraklılarının yakın takibinde. Güneş ile kavuşumun ardından Ay'ın ilk kez ince bir hilal halinde görünmesini ifade eden bu evre, hem içsel dönüşüm hem de yenilenme temalarıyla yorumlanıyor. Ay döngülerini takip edenler için kritik bir dönem yaklaşırken, gözler Yeni Ay'ın tam zamanına çevrildi.

YENİ AY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Hesaplamalara göre Yeni Ay, 20 Kasım'da saat 09.46'da, Akrep burcunun 28 derecesinde meydana gelecek. Bu konum, özellikle derinleşme, güçlenme ve içsel arınma temalarının öne çıkacağı bir gökyüzü atmosferine işaret ediyor.

YENİ AY GÖRÜNCE NE YAPILIR?

Yeni Ay görüldüğünde dua etmek, iyi dileklerde bulunmak tavsiye edilir. Yeni ayda doğadaki enerji akışı oldukça fazla olduğundan iyi dileklerde bulunmak, hayırlı işler yapmak önemlidir. Bir dilek varsa bunu imgeleyerek hayal etmek daha etkili olacaktır. Tutulan dilek eğer hayırlıysa Ay'ın gücüyle bütünleşir ve adeta mıknatısa dönüşür.

YENİ AY GÖRÜNCE OKUNACAK DUA

Hilâl görülünce üç kez tekbir ("Allâh'u Ekber") ve tehlilden ("Lâ ilâhe illallâh") sonra üç kez şöyle demeli: Sonra da: şöyle dua etmelidir.

"Hilâle hayrin ve rüşdin! Amentü billâhillezî halekake. (3 kere)

Elhamdü lillâhillezî zehebe bişehrin keza ve cae bişehrin keza. (Ebu Davud)

Allahümme ahlilhü aleyna bil-emal ve'l-imani vesselâmeti vesselam."

Anlamı: "Ey hayır ve salah hilâli? Seni yaratan Allahü Teâlâ'ya iman ettim. Şu ayı götürüp bu ayı getiren Yüce Allah'a hamd olsun, Allah'ım! Bu ayı bizlere emniyetle, imanla, selâmet ve selâmla bulundur."

