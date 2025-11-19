Kasım ayı Akrep Yeni Ayı tarih ve saat bilgisi: Etkileri neler olacak?
Astrolojiyle ilgilenenlerin gözü bu hafta Akrep burcunun 28 derecesinde gerçekleşecek Yeni Ay'a çevrildi. Yeni Ay yaklaşırken hem burçlara olası etkileri hem de tam zamanına ilişkin hesaplamalar merak konusu haline geldi. Uzmanların değerlendirmeleri art arda gelirken, birçok kişi 'Akrep burcundaki Yeni Ay ne zaman ve hangi saatte ortaya çıkacak?' sorusuna yanıt arıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.11.2025 08:06