Böcek ailesinin taksiyle hastaneye gittiği anların görüntüsü ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.11.2025 17:06
Fatih'te kaldıkları otelde zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) ve anne Çiğdem Böcek'in ardından baba Servet Böcek de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ailenin kaldıkları otelde rahatsızlandıkları sırada taksiyle hastaneye gittiği anlar görüntüleri ortaya çıktı.
