Başkan Erdoğan: “Alın teri hiçbir ideolojiye ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır”

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 50. kuruluş yıl dönümünde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “İşçiyle işvereni düşmanlaştıran anlayış emek mücadelesine katkıdan ziyade zarar vermiştir. Alın teri ve emek; hiçbir ideolojiye, hizbe ya da gruba ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır” dedi.

