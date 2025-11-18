18 Kasım 2025, Salı
Başkan Erdoğan: “Alın teri hiçbir ideolojiye ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır”
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 50. kuruluş yıl dönümünde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “İşçiyle işvereni düşmanlaştıran anlayış emek mücadelesine katkıdan ziyade zarar vermiştir. Alın teri ve emek; hiçbir ideolojiye, hizbe ya da gruba ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır” dedi.