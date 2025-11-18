18 Kasım 2025, Salı

Uçağın önce kuyruğu kopmuş: "İnceleme en az 2 ay sürer"
Uçağın önce kuyruğu kopmuş: İnceleme en az 2 ay sürer

Uçağın önce kuyruğu kopmuş: "İnceleme en az 2 ay sürer"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.11.2025 22:04
11 Kasım’da içinde 20 Mehmetçiğin bulunduğu C-130 tipi askeri kargo uçağımız Gürcistan sınırında düşmüş, kahraman askerlerimiz şehit olmuştu. Kazanın nedenini ortaya çıkaracak olan kara kutuya 24 saat içinde ulaşıldı. Peki inceleme ne kadar sürecek? Sorunun yanıtını Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler verdi. Bakan Güler, sahadan gelen son raporları kabine üyeleriyle paylaştı. Ön bulgular ise dikkat çekici…
