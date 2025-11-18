Uçağın önce kuyruğu kopmuş: "İnceleme en az 2 ay sürer"

11 Kasım’da içinde 20 Mehmetçiğin bulunduğu C-130 tipi askeri kargo uçağımız Gürcistan sınırında düşmüş, kahraman askerlerimiz şehit olmuştu. Kazanın nedenini ortaya çıkaracak olan kara kutuya 24 saat içinde ulaşıldı. Peki inceleme ne kadar sürecek? Sorunun yanıtını Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler verdi. Bakan Güler, sahadan gelen son raporları kabine üyeleriyle paylaştı. Ön bulgular ise dikkat çekici…

